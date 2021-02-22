Курс доллара падает: Сливаем долларовые активы

Американская валюта в понедельник снизилась до многолетних минимумов к британскому фунту стерлингов, а также австралийскому и новозеландскому долларам, потому что трейдеры оптимистично настроены в связи с прогрессом вакцинации во многих странах и ожидают начала оздоровления экономики после кризиса, что отразится на развитии общемировой торговли.

Ожидаемые новости об отмене ограничений по коронавирусу на волне всеобщей вакцинации, которые готовится озвучить премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Британский, поднимают фунт до рекордного значения в 1,4043 доллара, что будет максимумом с весны 2018 года.

Рейтинговое агенство S&P, повысив кредитный рейтинг Новой Зеландии, увеличило надежность новозеландского доллара до значения в 0,7338 доллара, а австралийский доллар укрепился на полпроцента, достигнув рекордного значения за 3 года в 0,7908 доллара.

Отношение единой европейской валюты к доллару не меняется, зафиксировавшись на отметке 1,2119 доллара.

Только японская иена сдает позиции по отношению к доллару из-за увеличения доходности государственных казначейских билетов Соединенных Штатов, что вызвало отток инвестиций из Японии в США. По данным Банка Японии, иена критично зависима от рынка американских казначейских облигаций, показав падение на 2%при росте доходности американских облигаций на 50 пунктов. Пропорционально растет доходность облигаций азиатских стран, таких как Новая Зеландия и Австралия, но это не отразилось выгодой на курсе доллара.

Соединенные Штаты, запуская массовый выпуск долговых обязательств для поддержания экономики страны, вынуждены предлагать или высокие ставки, или низкую стоимость, и в настоящее время мы наблюдаем одновременно оба фактора.

Долларовый индекс USDX не меняется, оставаясь в пределах 90,355.

Кроме бюджетного дефицита Соединенных Штатов, выросшие цены на сырье также оказывают влияние на доллар. Рост меди составил около 8%, показав максимум за 9 лет на 22 февраля, 22% составил рост цены на нефть, 10% - на железную руду.

По мнению аналитиков, австралийский доллар, уже выросший на 40% с марта 2020 года, за 2021 год укрепился еще на 2%, аналогично и киви и канадский доллар. Аналитики банка MUFG Bank рекомендуют торговать по паре AUD / USD, причем на долгосрочных позициях, а также обратить внимание на долгосроки на британский фунт на фоне нынешнего укрепления после Брексита.

Из самых основных значимых событий обращаем внимание на отмену ограничений по коронавирусу, которые должен объявить сегодня в Великобритании Борис Джонсон, и "мягкое" выступление Кристин Лагард на заседании Европейского банка. Оглашение ставок состоится Центральным банком Новой Зеландии на заседании 24 февраля. И в среду ожидается выступление Джерома Пауэлла, главы ФРС, относительно дальнейших мер по поддержанию экономики.

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