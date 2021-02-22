Фондовый рынок: Ожидается рост европейских индексов на сегодняшней сессии

Ориентировочная доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 1,3940%, что является самым высоким уровнем с февраля 2020 года, на фоне опасений по поводу более быстрой инфляции.

Азиатские рынки, наоборот, снизили прибыль, поскольку рост цен на медь и нефть усилил ценовое давление. Медь достигла максимально высокого уровня за девятилетний срок, поскольку были сделаны ставки на то, что рост спроса, вызванный восстановлением после пандемии, вызовет исторический дефицит.

Нефть подорожала до 60 долларов за баррель, после того, как трейдеры оценили последствия прекращения работы нефтяных скважин из-за сильных холодов в Техасе.

Цены на золото выросли из-за слабости доллара, в то время как Биткоин достиг еще одного пика, превысив уже 58000 долларов, что спровоцировало рост акций азиатских криптовалютных компаний.

Британский фунт достиг самого высокого уровня с апреля 2018 года, поскольку инвесторы ждут плана выхода из режима карантина, о котором премьер-министр Борис Джонсон объявит сегодня в своем выступлении в парламенте.

Слушания отчета председателя ФРС Джерома Пауэлла состоятся во вторник перед Банковским комитетом Сената и в среду перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Ожидается, что он подтвердит свое обязательство делать политику максимально простой до тех пор, пока это необходимо для повышения инфляции.

Акции США завершили торги в пятницу смешанной динамикой, так как доходность казначейских облигаций продолжала расти, а инвесторы уходили от рисков в технологических компаниях.

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала законодателей одобрить пакет помощи президента Джо Байдена на сумму 1,9 триллиона долларов, заявив, что это предложение может помочь США вернуться к полной занятости в течение года.

Европейские рынки показали положительную динамику в последний день прошлой недели, поскольку инвесторы оценили данные квартальных отчетов о прибыли и убытках и последнюю серию экономических данных из зоны евро и США.

Панъевропейский Stoxx 600 прибавил 0,5%. Немецкий DAX и французский CAC 40 увеличились в цене на 0,8%, а британский FTSE 100 вырос на 0,1%.

Читайте также: Фондовый рынок: Индексы Nasdaq и S&P 500 выросли, Dow снизился