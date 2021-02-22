Фондовый рынок: Азия показывает смешанную динамику торгов

Австралийский фондовый рынок торгуется в понедельник с небольшим снижением из-за неопределенных сигналов с Уолл-стрит в пятницу. Австралия также начала свою массовую программу вакцинации против COVID-19.

Контрольный индекс S & P / ASX 200 теряет 14,20 пункта, или 0,21%, до 6 779,60 после роста до максимума в 6 824,80. Более широкий индекс All Ordinaries падает на 2,90 пункта или 0,04 % до 7 061,10. Фондовые индексы Австралии закрылись снижением в пятницу, что стало самым сильным падением за три недели.

Среди основных горнодобывающих компаний BHP Group, Rio Tinto и Fortescue Metals прибавили от 2,5 до 3,5%.

Акции нефтяных компаний неоднозначны после снижения цен на сырую нефть в пятницу. Акции Search растут, в то время как акции Santos и Woodside Petroleum снижаются.

Большая четверка банков не определилась с основным направлением. Бумаги Национального банка Австралии упали более чем на 1%, Westpac и Commonwealth Bank теряют почти 1%, в то время как ANZ Banking растет.

Два австралийских банка, Bank of Queensland и Members Equity Bank, договорились о слиянии, с целью создания гиганта с оборотом $88 млрд, чтобы бросить вызов четырем доминирующим банкам Австралии.

Золотодобывающие компании демонстрируют неоднозначную реакцию на фоне снижения цен на золото в пятницу. Акции Newcrest Mining упали более чем на 1%, а Evolution Mining выросли на 0,7%.

Акции сталелитейной компании Bluescope прибавили 1,5% после сообщения руководства компании о 78-процентном росте прибыли за первое полугодие.

Японский фондовый рынок в понедельник торгуется с повышением. Контрольный индекс Nikkei 225 прибавляет 232,91 пункта, или 0,78%, до 30 250,83 пункта после того, как ранее он достиг максимума 30 458,13. В пятницу индекс закрылся снижением.

Крупнейшая на рынке группа SoftBank прибавляет 2,4%, а оператор Uniqlo Fast Retailing прибавляет более 1,5%. Автопроизводители демонстрируют рост: акции Honda выросли более чем на 1%, а Toyota - на 1,2%.

Основные экспортеры также в основном выросли из-за ослабления иены. Акции Panasonic выросли более чем на 1%, Sony - почти на 1%, Mitsubishi Electric - на 0,7%, а Canon - на 1,4%.

В сфере технологий, бумаги Advantest растут на 2,4%, а Tokyo Electron - на 4,6%. В банковском секторе акции Sumitomo Mitsui Financial выросли на 2%. Акции Mitsubishi UFJ Financial увеличились в цене на 3,3%.

На валютном рынке доллар США в понедельник торгуется в более высоком диапазоне — 105 иен.

На Уолл-стрит акции отступили в течение торговой сессии в пятницу после того, как в начале сессии поднялись в основном вверх. Основные индексы отошли от своих лучших дневных уровней перед закрытием около неизменной линии.

Основные индексы завершили день смешанной динамикой. В то время как S&P 500 упал на 7,26 пункта, или 0,2%, до 3906,71, Dow поднялся на 0,98 пункта, или менее чем на одну десятую процента, до 31 494,32, а Nasdaq поднялся на 9,10 пункта, или на 0,1%, до 13 874,46.

Основные европейские рынки закрылись повышением в пятницу, оправившись от недавних потерь. Немецкий индекс DAX вырос на 0,77%, французский CAC 40 - на 0,7%, а британский индекс FTSE 100 - на 0,1%.

В пятницу цены на сырую нефть упали на фоне ослабления опасений по поводу перебоев в поставках после того, как большинство нефтяных компаний в Техасе подготовились к возобновлению добычи. Мартовские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate снизились на 1,28 доллара или 2,1% до 59,24 доллара за баррель.

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