Курс нефти: Goldman прогнозирует Brent по цене 75 долларов

В примечании банка говорится, что к концу июля потребление вернется к довирусным уровням, в то время как объем производства от основных производителей, вероятно, останется «крайне негибким» по отношению к растущим ценам. Goldman повысил свой прогноз по Brent на 10 долларов за баррель, до 70 долларов в следующем квартале и 75 долларов в следующие три месяца.

Отскок нефти до уровней, которые в последний раз наблюдался до того, как Covid-19 нанес ущерб мировой экономике, был вызван односторонним сокращением добычи Саудовской Аравией вместе с улучшением прогнозов спроса. По оценкам Goldman, ралли также было поддержано инвесторами, использующими нефть для позиционирования в условиях рефляционной среды. Нефть марки Brent торговалась выше 63 долларов за баррель в понедельник и в этом году выросла примерно на 22%.

В банке заявили, что предложение будет отставать от спроса по нескольким причинам:

Предложение ОПЕК + будет отставать от спроса рынка, особенно в связи с ускорением темпов сокращения запасов в мире. Нет никаких признаков увеличения активности со стороны большинства производителей, не входящих в ОПЕК +, за пределами Северной Америки, что создает риск, что предложение упадет на 900000 баррелей в день. Согласно прогнозам на предстоящий год в США ожидается, что крупные исследователи и добывающие компании, основные движущие силы добычи сланца в США, по-прежнему сосредоточены на возвращении денежных средств акционерам. По данным правительства США, добыча в Иране, скорее всего, не увеличится в краткосрочной перспективе.

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