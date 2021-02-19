Финансовый рынок: Франция и Великобритания намерены поделиться излишками вакцины от коронавируса

По словам Джонсона, создание эффективных вакцин от коронавируса является довольно привлекательной перспективой, которая позволит вернуться к нормальной жизни, однако не следует останавливаться на достигнутом.

Премьер-министр Великобритании пообещал в будущем предоставить большую часть имеющихся излишков вакцин в рамках поддерживаемой ООН инициативы COVAX. Власти Великобритании не указали конкретное время и объемы вакцин, которые намерены выделить для бедных государств.

Французский президент Э. Макрон призвал власти США и европейские страны выделить примерно 5% текущих поставок вакцин властям других государств. Он также отметил, что А. Меркель также одобряет такую инициативу. Планируется передать примерно 3-5% имеющихся вакцин странам Африки.

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