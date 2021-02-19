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Финансовый рынок: Франция и Великобритания намерены поделиться излишками вакцины от коронавируса
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Финансовый рынок: Франция и Великобритания намерены поделиться излишками вакцины от коронавируса

Премьер-министр Великобритании пообещал в будущем предоставить большую часть имеющихся излишков вакцин
​Великобритания и Франция заявили о своей готовности поделиться излишками вакцины от коронавируса с другими государствами. Британский премьер Б. Джонсон, который в этом году является главой G7, призвал лидеров данной структуры сократить время разработки новых вакцин до 100 дней.

По словам Джонсона, создание эффективных вакцин от коронавируса является довольно привлекательной  перспективой, которая позволит вернуться к нормальной жизни, однако не следует останавливаться на достигнутом.

Премьер-министр Великобритании пообещал в будущем предоставить большую часть имеющихся излишков вакцин в рамках поддерживаемой ООН инициативы COVAX. Власти Великобритании не указали конкретное время и объемы вакцин, которые намерены выделить для бедных государств.

Французский президент Э. Макрон призвал власти США и европейские страны выделить примерно 5% текущих поставок вакцин властям других государств. Он также отметил, что А. Меркель также одобряет такую инициативу. Планируется передать примерно 3-5% имеющихся вакцин странам Африки.

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пятница 19.02.2021 | 21:03
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