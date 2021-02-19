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Финансовый рынок: Сильный мороз стал причиной сокращения добычи газа в США
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Финансовый рынок: Сильный мороз стал причиной сокращения добычи газа в США

Электростанции США также сократили свою мощность ввиду нехватки газа
​Большая часть газовых скважин на территории США приостановили свою работу ввиду сильных морозов. Это привело к тому, что добыча и экспорт топлива практически прекратились.

Некоторые предприятия сократили поставки сырого газа до четырехмесячного минимума, что в 2-4 раза меньше обычного объема поставок. Страна практически прекратила газовый экспорт. Также на фоне аномально холодной зимы вырос спрос на топливо. 

Электростанции США также сократили свою мощность ввиду нехватки газа. По словам губернатора штата Техас Г. Эббота, он потребовал чтобы СПГ-завод Freeport ограничил производство и приостановил работу двух линий по производству данного вида топлива.

Добыча нефти в США также снизилась примерно на треть от первоначального показателя. По штату Техас ударили сильнейшие за последние 30 лет морозы, что стало причиной энергетического и транспортного коллапса. Миллионы жителей штата остались без электричества и отопления.

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пятница 19.02.2021 | 15:21
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