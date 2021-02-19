Форекс: В январе ФИНАМ возглавил рейтинг Мосбиржи

В первом месяце года их число составило 27 тыс. человек, что более чем в полтора раза превышает показатели ближайшего участника, занявшего второе место. Также брокер занял первое в рейтинге по объему открытых позиций, опередив крупнейшие госбанки, вошедшие в тройку лидеров.

По объему сделок и биржевого рынка срочных контрактов "ФИНАМ" традиционно вошел в топ-3 ведущих операторов фондового, денежного и товарного рынков. При этом на валютном и на фондовом рынках Московской биржи "ФИНАМ" вошел в пятерку лидеров по количеству активных клиентов соответственно.

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