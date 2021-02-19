МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости брокеров
Форекс: В январе ФИНАМ возглавил рейтинг Мосбиржи
logo

Форекс: В январе ФИНАМ возглавил рейтинг Мосбиржи

По объему сделок и биржевого рынка срочных контрактов
​Московская биржа представила итоги деятельности крупнейших операторов торгов в январе 2021 года. "ФИНАМ" вновь возглавил рейтинг ведущих профучастников рынка фьючерсов и опционов по количеству активных клиентов.

В первом месяце года их число составило 27 тыс. человек, что более чем в полтора раза превышает показатели ближайшего участника, занявшего второе место. Также брокер занял первое в рейтинге по объему открытых позиций, опередив крупнейшие госбанки, вошедшие в тройку лидеров. 

По объему сделок и биржевого рынка срочных контрактов "ФИНАМ" традиционно вошел в топ-3 ведущих операторов фондового, денежного и товарного рынков. При этом на валютном и на фондовом рынках Московской биржи "ФИНАМ" вошел в пятерку лидеров по количеству активных клиентов соответственно.

Источник: Finam

Читайте также: Форекс: Esplanade изменяют торговый сервер для мобильных приложений

пятница 19.02.2021 | 14:25
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok