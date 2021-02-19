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Курс золота: Стоимость драгметалла упала до минимума за семь месяцев
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Курс золота: Стоимость драгметалла упала до минимума за семь месяцев

Фьючерсы на золото в США потеряли 0,4%
​В пятницу золото достигло самого низкого уровня за более чем семь месяцев, так как рост доходности казначейских облигаций на фоне опасений по поводу возможности более высокой инфляции подорвал привлекательность слитков.

Спотовая цена золота упала на 0,3% до 1770,72 доллара за унцию после того, как в начале сессии снизилось до минимума с 2 июля на уровне 1759,29 доллара. Фьючерсы на золото в США потеряли 0,4% и достигли уровня в 1 768,25 доллара.

Слабые данные, опубликованные накануне, показали неожиданный рост еженедельных обращений за пособием по безработице и падение количества новостроек, впервые за пять месяцев, не поддержали золото.

Доходность казначейских облигаций США колебалась вблизи годового максимума, достигнутого в начале недели.

Кратковременное значение составного индекса менеджеров по закупкам еврозоны IHS Markit выросло до двухмесячного максимума 48,1 пункта в феврале с 47,8 в январе, в то время как в Великобритании индекс PMI вырос до 49,8 пункта с 41,2 в январе.

В январе объем розничных продаж в Объединенном Королевстве упали на 8,2% в месячном исчислении, поскольку ужесточение карантинных ограничений повлияло на спрос, сообщило Управление национальной статистики.



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пятница 19.02.2021 | 13:54
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