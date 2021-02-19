Курс золота: Стоимость драгметалла упала до минимума за семь месяцев

Спотовая цена золота упала на 0,3% до 1770,72 доллара за унцию после того, как в начале сессии снизилось до минимума с 2 июля на уровне 1759,29 доллара. Фьючерсы на золото в США потеряли 0,4% и достигли уровня в 1 768,25 доллара.

Слабые данные, опубликованные накануне, показали неожиданный рост еженедельных обращений за пособием по безработице и падение количества новостроек, впервые за пять месяцев, не поддержали золото.

Доходность казначейских облигаций США колебалась вблизи годового максимума, достигнутого в начале недели.

Кратковременное значение составного индекса менеджеров по закупкам еврозоны IHS Markit выросло до двухмесячного максимума 48,1 пункта в феврале с 47,8 в январе, в то время как в Великобритании индекс PMI вырос до 49,8 пункта с 41,2 в январе.

В январе объем розничных продаж в Объединенном Королевстве упали на 8,2% в месячном исчислении, поскольку ужесточение карантинных ограничений повлияло на спрос, сообщило Управление национальной статистики.

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