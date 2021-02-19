Фондовый рынок: Европейские акции завершили торги ростом

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,2% до 413,41. Немецкий DAX и французский CAC 40 выросли примерно на 0,5% каждый, в то время как британский FTSE 100 вырос на 0,1%.

Акции NatWest Group в Лондоне выросли более чем на 1% после подтверждения своего ухода из Ирландии.

Акции Daily Mail и General выросли на 5,3%. Бумаги Segro подорожали на 1,6% на фоне сообщения о 62%-ном росте прибыли до налогообложения в 2020 году из-за повышения оценки недвижимости.

Акции Danone SA выросли на 3,6%. Пищевая компания сообщила, что ее чистая прибыль выросла до 1,96 млрд евро с 1,93 млрд евро в предыдущем году.

Акции компании по производству предметов роскоши Hermes выросли на 6%, так как выручка во втором полугодии вернулась к росту.

Ценные бумаги автопроизводителя Renault SA упали на 4,2% после сообщения о рекордном годовом убытке в размере 8 млрд евро.

Акции страховой и управляющей компании Allianz SE выросли на 1,4%. Сообщив о незначительном падении чистой прибыли в четвертом квартале, компания заявила, что у нее хорошие возможности для реализации своих амбиций к 2021 году.

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