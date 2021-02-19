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Рынок нефти и газа
Курс нефти: Стоимость Brent начала снижаться
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Курс нефти: Стоимость Brent начала снижаться

Нефть марки Brent упала на 1,1%
В пятницу цены на нефть резко упали поскольку из-за сильного мороза в Техасе были остановлены нефтеперерабатывающие заводы, что снизило спрос на нефть в ближайшие недели.

Перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов и возможность того, что предприятия по переработке нефти быстро возобновят производство, вызвали опасения относительно спроса.

Инвесторы были обеспокоены надвигающимся увеличением поставок сырой нефти из Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников.

Нефть марки Brent упала на 1,1% до 63,24 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть West Texas Intermediate снизились на 1,5% до 59,59 доллара.

По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в ближайшие месяцы на фоне восстановления цен.

Крупнейший в мире экспортер нефти удивил нефтяные рынки в прошлом месяце, заявив, что в феврале в одностороннем порядке сократит добычу нефти на 1 миллион баррелей в день.

Goldman Sachs заявил, что видит минимальное влияние на стоимость нефти от погодных условий на юге США.

"Хотя воздействие на спрос и предложение велико, оно в основном компенсируется и, что еще важнее, носит временный характер, что приводит к минимальным последствиям для мировых цен на нефть, оставляя риски для дальнейшего разворота ралли на этой неделе", — говорится в сообщении.

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пятница 19.02.2021 | 12:37
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