Финансовый рынок: Украина может стать членом ЕС до 2030 года

Такое заявление сделал президент Украины В. Зеленский на заседании по стратегии европейской и евроатлантической интеграции.Во время совещания неоднократно обсуждались вопросы выполнения Украиной условий Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также интеграция в рынки ЕС и его единый цифровой рынок.

В сообщении говорится, что Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, а членство в Евросоюзе перестало быть гипотетическим. По словам президента, это является вопросом времени, который должен будет решиться до конца нынешнего десятилетия.

Также на данном заседании обсуждались вопросы создания и поддержки позитивного имиджа Украины во всем мире. Глава украинского МИД Д. Кулеба пообещал, что будет продолжаться выполнение ряд заданий за границей, в которые входит защита прав и интересов страны, сохранение национальной идентичности.

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