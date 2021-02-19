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RoboForex проводит вебинар по торговле на платформе R Trader
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RoboForex проводит вебинар по торговле на платформе R Trader

Узнайте всё о выгодных торговых условиях компании и научитесь инвестировать в высокотехнологичной платформе R Trader
25 февраля в компании RoboForex пройдет бесплатный вебинар по трейдингу, на котором вы узнаете все о выгодных торговых условиях компании и научитесь инвестировать в высокотехнологичной платформе R Trader.

Согласно официальным данным, уже 25 февраля пройдет вебинар на тему «R Trader — платформа будущего». На вебинаре вы узнаете о том, что такое платформа R Trader, каковы её основные преимущества и как начать в ней торговать. Кроме того, вы ознакомитесь с интерфейсом платформы и узнаете главные принципы работы в ней.

План вебинара:

  • Как работать с веб-платформой R Trader в удобном для вас браузере без установки ПО, пользоваться её интерфейсом и основными функциями.
  • Как открыть счёт R Trader и начать торговлю более чем 12 000 торговых инструментов, включая Реальные акции.
  • Как бесплатно конструировать торговых роботов и использовать их для алготрейдинга.
  • Как глубоко исследовать рынок и более точно прогнозировать прибыль.

Вебинар проведет Адиль Маханбетов, ведущий специалист по работе с партнёрами. Основное направление — алгоритмический трейдинг и математическое прогнозирование.

Узнайте всё о выгодных торговых условиях компании и научитесь инвестировать в высокотехнологичной платформе R Trader!

Зарегистрируйтесь на вебинары и начните эффективное обучение инвестированию у профессионалов финансового рынка уже в феврале!

Источник: RoboForex

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пятница 19.02.2021 | 11:57
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