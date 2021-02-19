Фондовый рынок: Азиатские акции завершили торги разнонаправленно на фоне слабых данных из США

Рынки материкового Китая восстановились после раннего падения и завершили сессию ростом котировок. Контрольный индекс Shanghai Composite закрылся с повышением на 20,81 пункта до 3696,17, в то время как индекс Гонконга Hang Seng прибавил 0,16% и достиг показателя 30 644,73.

Японский рынок акций снижается третий день подряд, на рынке сказывается укрепление иены и рост доходности облигаций. Инвесторы проанализировали официальные данные, показывающие, что потребительские цены в Японии в январе снижались более медленными темпами, что свидетельствует о прекращении правительственной схемы поездок "Go To".

Индекс Nikkei упал на 218,17 пункта до 30 017,92 пункта, в то время как более широкий индекс Topix закрылся на 0,67% ниже, до 1 928,95 пункта.

Акции Sharp Corp подешевели на 7%, а Inpex — на 4,2%. Акции технологических компаний противостояли слабой тенденции: бумаги Advantest выросли на 3,3%, а Tokyo Electron — на 1,5%.

Австралийский рынок упал, поскольку инвесторы отреагировали на смешанные результаты прибыли и экономические данные: розничные продажи в январе выросли меньше, чем ожидалось.

Контрольный индекс S & P / ASX 200 потерял 92,10 пункта и опустился до уровня 6 793,80, в то время как более широкий индекс All Ordinaries упал на 91,50 пункта до отметки в 7 064. Акции горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto снизились на 3-4%, в то время как ценные бумаги нефтяных компаний Woodside Petroleum, Oil Search и Santos подешевели на 3-5%.

Финансовые активы золотодобывающей компании Newcrest выросли на 0,5%, так как цены на золото прервали четырехсессионную полосу неудач и закрылись повышением.

Акции Inghams Group подскочили на 3,6% после того, как производитель мяса птицы сообщил, что его прибыль в первом полугодии выросла на 34 процента.

Южнокорейский рынок акций колебался, прежде чем закончить торги ростом. Индекс Kospi вырос на 20,96 пункта до 3 107,62 пункта, несмотря на опасения по поводу возобновления распространения вируса и роста доходности казначейских облигаций США.

Ежедневное количество новых случаев коронавируса в Южной Корее упало до менее 600, но органы здравоохранения предупредили, что может произойти возобновление случаев заражения вирусом, учитывая серию кластерных инфекций на рабочих местах и больницах.

Новозеландский рынок акций завершил сессию в красной зоне на фоне глобальной распродажи. Контрольный индекс NZX-50 упал на 84,97 пункта до 12 548,63.

Акции с высокой дивидендной доходностью поддались давлению со стороны продавцов, поскольку инвесторы оценили рост доходности облигаций. Бумаги Meridian Energy потеряли 4%, а финансовые активы оператора Ryman Healthcare подешевели на 4,4%.

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