Компания InstaForex оглашает победителей своих конкурсов

Счастливый депозит

Конкурс проводится каждый месяц. В конце месяца случайным образом определяется номер счета участника, который и получает приз. Финалистами очередных этапов стали трейдеры Angelina Kastratovic (Montenegro), Руслана Юрьевна Корнюша (Ukraine), Tatiana Ivanovna Bulat (Moldova), Elnur Xudabatin Oglu Manafzada (Azerbaijan), EDNEI JORGE DE SOUZA (Brazil), Максим Александрович Мешков (Russia), Александр Евгеньевич Султанкин (Russia), Руслан Ильдарович Валиуллин (Russia). Таким образом, вы продолжаете привычную торговлю на рынке Форекс, при этом благодаря участию в конкурсах у вас появляется возможность оказаться в числе победителей! Каждый месяц сумма розыгрыша меняется, поэтому отслеживайте ситуацию, пользуйтесь возможностью и реализуйте шанс.

ИнстаФорекс Снайпер

В конкурсе «ИнстаФорекс Снайпер» как никогда необходимы меткость, терпение и быстрота реакции. В этот раз отличились трейдеры Павел Андреевич Повстяной (Ukraine), Владимир Иванович Спивак (Ukraine), Zamiratul Khizam Binti Abdul Rahman (Malaysia), Олег Леонидович Широкопояс (Ukraine). По итогам очередных этапов конкурса «ИнстаФорекс Снайпер» они превзошли всех, их и объявляем победителями. Поздравляем, желаем продолжать в том же духе! Приглашаем проверить свою меткость всех трейдеров – присоединяйтесь, регистрируйтесь! Напоминаем, что конкурс проходит еженедельно, с 00:00 понедельника до 23:59 пятницы.

Опцион на миллион

Один из самых популярных конкурсов от компании ИнстаФорекс – конечно «Опцион на миллион». Здесь всегда много участников, а значит мощный дух соревнования, азарт и адреналин! В острой борьбе оспаривают звание лучшего опционного трейдера настоящие оптимисты. Приятно объявить, что по итогам очередных этапов конкурса победу одержали Виктор Владимирович Ховратович (Belarus), Ilya Nikolaevich Prokopets (Kazakhstan), Игорь Валентинович Дубоделов (Belarus), Асылбек Абдигапбарович Коспанов (Kazakhstan). Поздравляем победителей и напоминаем, что конкурс «Опцион на миллион от ИнстаФорекс» проводится каждую неделю, с 00:10 понедельника до 23:50 пятницы.

Гонка FX-1

Сегодня международный экипаж. Трейдеры Lorenzo Manuel Sarinena Buisan (Spain), Сергей Владимирович Николаев (Russia), Aleksei Igorevich Butolin (Russia), Василий Валерьевич Астафьев (Russia), Larisa Alekseevna Komeristaya (Russia), Павел Андреевич Повстяной (Ukraine) оказались лучшими на очередных этапах конкурса «Гонка FX-1». Поздравляем победителей и желаем утверждать звание лучших пилотов и дальше – во всех последующих конкурсах. Если вы не боитесь напряженной борьбы и здоровой конкуренции, испытайте себя в гонке за лидерство – добро пожаловать на новый старт очередного этапа конкурса «Гонка FX-1»! Вы можете зарегистрироваться и присоединиться на любом этапе, гонки проходят с 00:00 по 23:59 каждую пятницу. Регистрация заканчивается за час до начала гонки.

Лаки Трейдер

Твердая рука и концентрация на успехе – вот основы победы и отличного результата в марафоне «Лаки Трейдер». Если вы сможете провести идеально торговую сессию в рамках конкурса «Лаки Трейдер», как это сделали трейдеры Сергей Александрович Меняшов (Russia), Aleksandar Nedeljkovic (Serbia), Mikalai Laurynovich (Ireland), тоже получите шанс на победу. Поздравляем очередных чемпионов и напоминаем, что следующий этап конкурса будет проходить с 1 марта 2021 года по 12 марта 2021 года.

Реальный скальпинг

В конкурсе «Реальный скальпинг» нужна хорошая реакция, а также внимание, здоровое любопытство и желание учиться. Ведь «опыт – сын ошибок трудных», а потому не помешают упорство, терпение и отработка навыков. И вот тут сегодня лучшим оказался Алексей Юрьевич Старожилов (Kazakhstan). Поздравляем! Так держать! Приглашаем всех трейдеров присоединиться к возможности побороться и выиграть на текущем этапе конкурса. Напоминаем, что очередной этап будет проходить с 1 по 26 марта 2021 года.

Большой Путь

Для участия в конкурсе на каждом этапе необходимо регистрировать новый демо-счет. Кроме денежного вознаграждения, победитель этапа получает бонусные баллы, которые могут быть использованы в финале конкурса. Победитель финала – обладатель наибольшего депозита – получит денежный приз в размере $6000. Призер сегодня Петр Петрович Судиловский (Belarus). А первый этап конкурса в новом году будет проходить с 15 марта по 16 апреля. Регистрируйтесь! Регистрация завершится 15 апреля.

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