Курс валют: Канадский доллар падает относительно валютной корзины

Из-за сильных морозов в Техасе были остановлены нефтеперерабатывающие заводы, что снизило спрос на нефть в ближайшие недели.

Перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов и возможность того, что предприятиям потребуется много времени на запуск производства после остановки, вызвали опасения относительно спроса.

Азиатские рынки снизились, поскольку более высокая доходность и мрачные данные по США вызвали опасения по поводу хрупкого восстановления экономики.

Доходность казначейских облигаций США колеблется около годовых максимумов, что обусловлено так называемой "рефляционной торговлей", которая предполагает ставку на рост цен, стимулируемый бюджетными расходами и программами вакцинации.

Канадский доллар подешевел до 0,9890 по отношению к австралийскому. Если канадский доллар продолжит падение, то его следующим уровнем поддержки будет 1,00.

Канадский доллар обесценился до 2-дневного минимума 83,11 против иены с раннего максимума 83,40. Доллар может найти поддержку около уровня 81,00.

Канадский доллар упал до 1,5364 по отношению к евро со вчерашнего закрытия на 1,5322. Канадский доллар готов бросить вызов поддержке в районе отметки 1,55.

Валюта Канады снизилась до 1,2714 по отношению к доллару США. На вчерашнем закрытии пара стоила 1,2674.

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