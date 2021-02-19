МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Новости рынка Форекс
Форекс: В феврале продолжается спад в частном секторе Японии
logo

Форекс: В феврале продолжается спад в частном секторе Японии

В Феврале сводный индекс выпуска au Jibun Bank увеличился до 47,6 пункта с 47,1 пункта в январе
В последний месяц зимы спад в частном секторе Японии продолжился, несмотря на восстановление производственной активности, сообщило агентство IHS Markit.

В феврале сводный индекс выпуска au Jibun Bank увеличился до 47,6 пункта с 47,1 пункта в январе. Однако оценка ниже 50 пунктов указывает на снижение в отрасли.

Главный индекс менеджеров по закупкам в производственной отрасли увеличился до 50,6 пункта в феврале с 49,8 пункта в январе. Между тем, декабрьский PMI в секторе услуг сократился до 45,8 пункта с 46,1 пункта в ноябре.

По словам Усамы Бхатти, экономиста IHS Markit, позитивные настроения связаны с надеждами на то, что прекращение пандемии COVID-19 приведет к восстановлению внутреннего и внешнего спроса.

Тем не менее, потери, вызванные пандемией коронавируса, скорее всего, сохранятся в ближайшем будущем, добавил экономист.

Марсель Тилиант, экономист Capital Economics, сказал, что восстановление PMI в феврале подтверждает прогнозы, что экономика справляется со вторым чрезвычайным положением лучше, чем ожидало большинство.

Читайте также: Форекс: Производственный сектор Австралии стремительно восстанавливается

пятница 19.02.2021 | 09:36
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok