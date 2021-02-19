Фондовый рынок: Акции США завершили торги в минусе

Dow снизился на 119,68 пункта до 31 493,34, Nasdaq упал на 100,14 пункта до 13 865,36, а S&P 500 опустился на 17,36 пункта до 3913,97.

Негативная реакция на новости о доходах от Walmart способствовала ранней распродаже на американском фондовом рынке.

Резкое падение акций Walmart на 6,5% произошло после того, как компания сообщила о более низкой, чем ожидалось, прибыли за четвертый квартал, и предупредила о снижении роста продаж в следующем году.

Негативно на рынке акций отразился отчет Министерства труда, показывающий, что количество первоначальных заявок на пособие по безработице на неделе, закончившейся 13 февраля, значительно превысило оценки аналитиков.

Другой отчет Министерства труда продемонстрировал более сильный, чем прогнозировалось, скачок импортных цен, который, возможно, усугубил недавние опасения относительно инфляции.

Акции энергетических компаний показали одни из худших результатов фондового рынка за день на фоне снижения цен на сырую нефть. Нефть с поставкой в марте упала на 0,62 доллара до 60,52 долл/барр. после завершения предыдущей сессии на самом высоком уровне закрытия за более чем год.

Отражая слабость в энергетическом секторе, индекс Philadelphia Oil Service упал на 4,2%, индекс NYSE Arca Natural Gas снизился на 3,5%, а индекс NYSE Arca Oil потерял 2,3%.

Существенная слабость наблюдалась среди золотых акций, о чем свидетельствует падение на 1,6% индекса NYSE Arca Gold Bugs Index.

Акции биотехнологий продемонстрировали значительный спад, снизив индекс NYSE Arca Biotechnology на 1,6%.

Акции телекоммуникационных, сталелитейных и брокерских компаний снизились.

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