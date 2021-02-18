Финансовый рынок: Украина будет развивать стратегию цифровой трансформации в ближайшие три года

Он отметил, что цифровизация является лучшим способом борьбы с коррупцией, поскольку снижает количество времени общения с чиновниками и упрощает многие процедуры.

По словам вице-премьера министра цифровой трансформации М. Федоровва, уже запущены 94 проекта в сферах образования, здравоохранения, юстиции, энергетики и многих других. Данные проекты будут способствовать дальнейшему развитию цифрового государства. В истории Украины впервые страна переходит на системный проектный подход. Ожидается, что Украина будет трансформирована на всех уровнях.

Стратегия цифровизации предусматривает отражение деятельности правительства и предусматривает переход на современные и прозрачные правила функционирования. Сами украинцы смогут лично контролировать прозрачность данной системы и наблюдать за тем, как проекты реализуются в режиме реального времени. Для этого будет запущен публичный каталог с описанием каждого проекта.

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