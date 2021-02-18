МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
Финансовый рынок: Глава Газпром нефти сообщил о признаках перегрева нефтяного рынка
logo

Финансовый рынок: Глава Газпром нефти сообщил о признаках перегрева нефтяного рынка

Цена в пределах 45-60 долларов за баррель является абсолютно комфортной для многих производителей и потребителей, а также для всей экономики в целом
​Глава «Газпром нефти» А. Дюков обнаружил признаки так называемого перегрева на рынке нефти. Он полагает, что в долгосрочной перспективе стоимость сырья может снизиться до 45 долларов за баррель.

Долго удерживать цены выше отметки 60 долларов будет довольно сложно, полагает Дюков. Он также отметил, что потребление нефти в мире может восстановиться до докризисного уровня лишь в начале 2022 года. 

Также он отметил, что цена в пределах 45-60 долларов за баррель является абсолютно комфортной для многих производителей и потребителей, а также для всей экономики в целом.

На этой неделе цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent выросла выше отметки 65 долларов за баррель и в очередной раз превысила показатель января минувшего года. Ранее ОПЕК существенно ухудшила прогноз спроса на нефть в этом году. Эксперты полагают, что он замедлится на 100 тысяч баррелей в сутки.

Читайте также: Финансовый рынок: Газпром отправил за рубеж рекордные объемы газа

четверг 18.02.2021 | 21:26
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok