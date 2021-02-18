Финансовый рынок: Глава Газпром нефти сообщил о признаках перегрева нефтяного рынка

Долго удерживать цены выше отметки 60 долларов будет довольно сложно, полагает Дюков. Он также отметил, что потребление нефти в мире может восстановиться до докризисного уровня лишь в начале 2022 года.

Также он отметил, что цена в пределах 45-60 долларов за баррель является абсолютно комфортной для многих производителей и потребителей, а также для всей экономики в целом.

На этой неделе цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent выросла выше отметки 65 долларов за баррель и в очередной раз превысила показатель января минувшего года. Ранее ОПЕК существенно ухудшила прогноз спроса на нефть в этом году. Эксперты полагают, что он замедлится на 100 тысяч баррелей в сутки.

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