Финансовый рынок: Мир столкнулся с угрозой нового кризиса

В результате непогоды производство нефти на территории США снизился на 4 млн баррелей в день или примерно на 40%.
По словам аналитиков, сегодня мировое сообщество недооценивает того объема нефти, которого лишился рынок. Ранее многие трейдеры полагали, что сокращение нефтедобычи не продлится дольше двух-трех дней, то теперь они считают маловероятным восстановление объема производства на выходных. Полное восстановление нефтедобычи может занять несколько недель.В феврале 2021 года были зафиксированы самые сильные за последние 30 лет морозы. Такой погодный коллапс привел к снижению добычи нефти, а также к транспортным проблемам. Стоимость нефти марки Brent 18 февраля выросла выше отметки 65 долларов за баррель, что стало наибольшим показателем более чем за год.
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