МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
Финансовый рынок: Мир столкнулся с угрозой нового кризиса
logo

Финансовый рынок: Мир столкнулся с угрозой нового кризиса

В результате непогоды производство нефти на территории США снизился на 4 млн баррелей в день или примерно на 40%
​Мир столкнулся с новой угрозой глобального нефтяного кризиса из-за сильных морозов, которые ударили в американском штате Техас. 

В результате непогоды производство нефти на территории США снизился на 4 млн баррелей в день или примерно на 40%.

По словам аналитиков, сегодня мировое сообщество недооценивает того объема нефти, которого лишился рынок. Ранее многие трейдеры полагали, что сокращение нефтедобычи не продлится дольше двух-трех дней, то теперь они считают маловероятным восстановление объема производства на выходных. Полное восстановление нефтедобычи может занять несколько недель.

В феврале 2021 года были зафиксированы самые сильные за последние 30 лет морозы. Такой погодный коллапс привел к снижению добычи нефти, а также к транспортным проблемам. Стоимость нефти марки Brent 18 февраля выросла выше отметки 65 долларов за баррель, что стало наибольшим показателем более чем за год.

Читайте также: Финансовый рынок: Россия рискует стать углеводородным оффшором

четверг 18.02.2021 | 20:33
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok