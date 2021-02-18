Финансовый рынок: Мир столкнулся с угрозой нового кризиса

В результате непогоды производство нефти на территории США снизился на 4 млн баррелей в день или примерно на 40%.

По словам аналитиков, сегодня мировое сообщество недооценивает того объема нефти, которого лишился рынок. Ранее многие трейдеры полагали, что сокращение нефтедобычи не продлится дольше двух-трех дней, то теперь они считают маловероятным восстановление объема производства на выходных. Полное восстановление нефтедобычи может занять несколько недель.

В феврале 2021 года были зафиксированы самые сильные за последние 30 лет морозы. Такой погодный коллапс привел к снижению добычи нефти, а также к транспортным проблемам. Стоимость нефти марки Brent 18 февраля выросла выше отметки 65 долларов за баррель, что стало наибольшим показателем более чем за год.

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