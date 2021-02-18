Фондовый рынок: Европейские индексы завершили торги в отрицательной зоне

Трейдеры по-прежнему сосредоточили свое внимание на ЕЦБ, который 18 февраля опубликует протоколы своего январского заседания.

Европейский индекс Stoxx 600 снизился до 415,73 после падения на 0,7% в среду. Немецкий DAX практически не изменился, в то время как французский индекс CAC 40 и британский FTSE 100 упали примерно на 0,2% каждый.

Акции испанской энергетической группы Repsol выросли более чем на 2% после того, как ее скорректированная чистая прибыль в четвертом квартале превысила прогнозы.

Акции Anglo American, Antofagasta и Glencore выросли на 2–3 процента, поскольку цены на медь выросли до рекордного уровня почти за десятилетие из-за опасений по поводу дефицита рынка, вызванного ограниченным предложением и высоким спросом.

Бумаги Barclays Group упали на 3,5% после того, как ее годовая прибыль в 2020 году сократилась вдвое.

Акции Smith & Nephew подешевели на 5,2%. Компания в сфере медицинских технологий сообщила, что его прибыль до налогообложения в 2020 финансовом году снизилась до 246 млн долларов с 743 млн долларов в прошлом году.

Ценные бумаги фармацевтической компании Indivior потеряли 2,5%после того, как она сообщила о чистом убытке в 2020 финансовом году в размере 148 млн долларов по сравнению с чистой прибылью в 134 млн долларов в предыдущем году.

Акции авиастроительной компании Airbus упали на 3,7% после того, как компания сообщила о годовом операционном убытке в размере 510 млн евро.

Финансовые активы продуктового гиганта Carrefour прибавили 2% после того, как заявил, что его сопоставимый рост продаж в 2020 году был лучшим за последние 20 лет.

Акции Bouygues подорожали на 1%. Конгломерат строительства и СМИ заявил, что текущая операционная прибыль в 2022 году вернется к уровню 2019 года.

Акции MTU Aero Engines снизились на 4,1%. Производитель авиадвигателей сообщил, что его чистая прибыль в четвертом квартале упала до 6 млн евро с 134 млн евро в прошлом году.

Автопроизводитель Daimler прибавил 1,3% после сообщения о росте прибыли в 2020 финансовом году и увеличении дивидендов.

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