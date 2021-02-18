Фондовый рынок: Азиатские индексы завершили торги снижением котировок

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 20,27 пункта до 3 675,36 пункта на фоне того, что трейдеры вернулись на свои рабочие места после новогодних праздников по лунному календарю. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 489,67 пункта до 30 595,27 пункта.

Японский рынок акций завершил торги снижением котировок, поскольку возникли сомнения в устойчивости недавнего ралли. Индекс Nikkei упал на 56,10 пункта до 30 236,09. Более широкий индекс Topix закрылся снижением на 1,0% до 1 941,91.

Акции производителей чипов снизились: Nidec, Renesas Electronics и Advantest упали на 2-4%. Бумаги оператора Uniqlo Fast Retailing выросли на 4,6%, а акции Chugai Pharmaceutical — на 2,2%.

Австралийские рынки ценных бумаг остались на прежних позициях, поскольку Facebook заблокировал обмен новостями в Австралии, а данные показали, что уровень безработицы в стране упал до 6,4% в прошлом месяце с 6,6% в декабре.

Акции Woodside Petroleum подешевели на 2,4%, а Origin Energy снизились на 2,2% после сообщения о неутешительных финансовых результатах. Бумаги золотодобывающей компании Newcrest потеряли 1,6%, а Norther Star Resources потеряли 1,3% после того, как цены на золото продолжили снижение четвертую сессию подряд.

Акции компании по добыче железной руды Fortescue Metals Group прибавили 1,9% после публикации рекордных результатов за полугодие.

Финансовые активы конгломерата розничной торговли Wesfarmers подорожали на 0,6% после того, как он сообщил о почти 15-процентном увеличении своей полугодовой прибыли.

Рынок акций Южной Кореи резко снизился на фоне массовых продаж за рубежом, вызванных опасениями по поводу инфляции и роста доходности облигаций. Индекс Kospi обвалился на 47,07 пункта до 3 086,66 пункта.

Ценные бумаги Samsung Electronics снизились на 1,3%, а SK Hynix — на 3,1%. Бумаги Hyundai Motor, крупнейшего автопроизводителя страны, потеряли 3,3%.

Рынок акций Новой Зеландии завершил торги в отрицательной зоне, несмотря на положительные отчеты о доходах таких компаний, как Skellerup Holdings и Ebos. Контрольный индекс NZX-50 снизился на 40,37 пункта до 12 633,60.

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