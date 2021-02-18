Компания ForexClub вернет средства клиентам из Беларуси

Сейчас на финансовую систему Беларуси оказывается значительное давление, поэтому лицензированный представитель компании Forex Club принял все необходимые меры для повышения уровня надежности с целью сохранения средств на депозитах клиентов в любых неблагоприятных обстоятельствах.

Возврат средств гарантируется иностранными организациями, которые выступают в качестве учредителя и провайдера ликвидности белорусской компании. То есть, даже если белорусский форекс-дилер не сможет выполнить свои обязательства, его клиенты точно не останутся у разбитого корыта. Все, кто суммарно (за все время работы с Forex Club) внесли на депозит от $10 000, могут рассчитывать на дополнительные гарантии.

Международная компания по-прежнему выполняет требования местного регулятора, которые касаются надежности, управления рисками, сохранности депозитных средств белорусских клиентов Forex Club.

Источник: Forex Club

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