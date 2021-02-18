Курс доллара: Американская национальная валюта дорожает

В Соединенных Штатах рост розничных продаж в январе превзошел ожидания аналитиков, благодаря дополнительным мерам государственного стимулирования.

Протокол январского заседания ФРС США показал, что главный финансовый регулятор готов отложить мягкую денежно-кредитную политику, чтобы поддержать рынок труда, пострадавший от пандемии.

Президент США Джо Байден встретился в среду с 10 ведущими профсоюзными лидерами, чтобы обсудить пакет помощи в связи с коронавирусом на 1,9 трлн долларов и отдельный план модернизации инфраструктуры США, направленный на стимулирование экономики.

Меры стимулирования экономики США, резкое сокращение числа новых случаев заражения Covid-19 и высокие темпы вакцинации населения укрепили надежды на более быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Доллар восстановился до 1,3843 по отношению к фунту после падения до 1,3877. Если доллар продолжит рост, он сможет найти сопротивление около уровня 1,37.

Американский доллар отскочил до 105,92 против иены с 2-дневного минимума 105,70. Доллар может столкнуться с сопротивлением в районе 108.00.

Доллар США вырос до 0,8991 по отношению к франку. Доллар встретит сопротивление в районе отметки 0,92.

Доллар отскочил от своих ранних минимумов 1,2687 против канадского доллара, 0,7202 против киви и 0,7772 против австралийского доллара и торговался по 1,2712, 0,7178 и 0,7747 соответственно. Следующее возможное сопротивление для доллара ожидается в районе 1,29 против канадского доллара, 0,70 против киви и 0,76 против австралийского доллара.

Американский доллар продемонстрировал кратковременное восстановление до 1,2036 по отношению к евро после минимума 1,2050. Доллар, вероятно, протестирует сопротивление в районе 1,19.

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