Фондовый рынок: Индекс Dow Jones завершил торги на рекордном уровне

Dow закрылся повышением в десятый раз за последние двенадцать сессий, увеличившись на 90,27 пункта до 31 613,02. Nasdaq упал на 82,00 пункта до 13 965,50, а S&P 500 снизился на 1,26 пункта до 3 931,33.

Снижение индексов в начале торгов произошло после публикации экономических данных США, которые продемонстрировали позитивную картину экономики, но также усилили недавние опасения по поводу инфляции.

Перед началом торгов Минторговли США выпустило отчет, согласно которому январские розничные продажи выросли выше, чем прогнозировалось.

ФРС в своем отчете сообщила, что в первый месяц 2021 года рост промпроизводства в Соединенных Штатах превзошел ожидания аналитиков.

Помимо рисков инфляции, трейдеры могли опасаться, что оптимистичные данные снизят давление на законодателей с целью принятия дополнительных мер стимулирования.

Однако в ходе сессии давление продаж ослабло, поскольку трейдеры сохраняли оптимизм в отношении дополнительных стимулов и ослабления кризиса коронавируса.

Высокая прибыль Chevron и Verizon способствовала росту индекса Dow после того, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сообщила об увеличении доли акций голубых фишек.

Акции золотодобывающих компаний продолжили снижаться, в результате чего индекс NYSE Arca Gold Bugs Index упал на 2,5% до самого низкого уровня закрытия за восемь месяцев.

Продолжающееся падение золотых запасов произошло на фоне очередного резкого падения цен на драгоценный металл: золото с поставкой в апреле упало на 26,20 доллара до 1 772,80 доллара за унцию.

Бумаги компаний по выпуску полупроводников подешевели, о чем свидетельствует падение на 1,9% индекса Philadelphia Semiconductor Index.

Акции компаний сетевого и компьютерного оборудования в ходе торгов продемонстрировали значительную слабость, что способствовало падению высокотехнологичного Nasdaq.

Однако ценные бумаги авиакомпаний показали сильный рост: индекс NYSE Arca Airline Index взлетел на 2,2% до самого высокого уровня закрытия почти за год.

Финансовые активы энергетических компаний выросли на фоне подорожания нефти из-за сильных морозов в Техасе.

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