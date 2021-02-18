Форекс: В январе уровень безработицы в Австралии снизился

Это оказалось ниже прогнозов в 6,5% по сравнению с 6,6% в предыдущем месяце.

В первый месяц 2021 года экономика Австралии создала 29 100 рабочих мест и достигла показателя в 12 939 900. Аналитики ожидали прибавку в 40 000 новых рабочих мест после создания 50 000 в предыдущем месяце.

Количество рабочих мест с полной занятостью выросло на 59 000 после роста на 35 700 месяцем ранее. Число рабочих мест с неполной рабочей сменой сократилось на 29 800 человек после увеличения на 14 300 в предыдущем месяце.

Уровень участия составил 66,1%, не оправдав ожиданий в 66,2% — что не изменилось бы по сравнению с декабрьскими показателями. Показатель увеличился на 0,1 балла для мужского населения до 71,2% и сократился на 0,2 балла для женского населения до 61,2 %.

Коэффициент занятости населения в январе увеличился до 61,9%, а уровень неполной занятости сократился до 8,1%. Безработица сократилась на 0,2 п.п. до 6,4% (на 1,1 п.п. выше, чем за аналогичный период прошлого года).

Число безработных сократились на 34 300 человек до 877 600. Количество безработных среди молодежи составил 13,9% и увеличился на 1,8 п.п. за прошлый год. В 2020 году занятость сократилась на 0,4% или на 45 600 человек.

Ежемесячное число отработанных часов на всех должностях сократилось на 86,0 миллиона часов, или 4,9%, до 1 667 миллионов часов и уменьшилось на 5,7% за год, что больше, чем сокращение числа занятых на 0,4%.

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