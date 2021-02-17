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Финансовый рынок: Россия предложила ускорить поставки вакцины в ЕС
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Финансовый рынок: Россия предложила ускорить поставки вакцины в ЕС

Между сторонами имеется определенная договоренность о начале поставок
​Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» предложили ускорить ее поставки в ЕС. Для этого необходимо будет задействовать производственные мощности в Европе. Это возможно сделать после того, как сам препарат будет одобрен со стороны EMA.

Между сторонами имеется определенная договоренность о начале поставок сразу после одобрения и завершения массовой вакцинации россиян в июне 2021 года.

Ранее глава Еврокомиссии У. фон дер Ляйне заявила, что Европа хочет убедиться в надлежащем качестве российской вакцины «Спутник V» прежде чем приступить к процедуре вакцинации и сертификации. Для этого российская лаборатория должна сделать запрос, а после представители ЕС смогут получить доступ к производству вакцины.

Ранее сообщалось о том, что Российский фонд прямых инвестиций подал заявку, однако в ЕС ее пока что не получили.«Спутник V» стал первой в мире официальной зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас данная разработка входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке ВОЗ.

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среда 17.02.2021 | 21:02
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