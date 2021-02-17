Форекс: Продажи авто в Европе снизились до рекордного уровня

Регистрация новых автомобилей сократилась на 24,0% в годовом исчислении после сокращения на 3,3% в декабре, как показала статистика Европейской ассоциации автопроизводителей / ACEA в среду.

Количество проданных единиц составило 726 491 штук, что стало рекордным минимумом за месяц.

Последнее снижение было худшим с момента падения на 52,3% в мае, на пике пандемии коронавируса.

У многих автомобильных рынков Европы было меньше рабочих дней, чем в январе прошлого года, и этот отрицательный календарный эффект, очевидно, негативно повлиял на регистрацию, заявила промышленная группа из Брюсселя.

Почти все 27 рынков Евросоюза в первом месяце 2021 года понесли двузначные убытки.

Среди большой четверки Испания показала самое сильное снижение на 51,5%, второе место занимает Германия с сокращением на 31,1%. Продажи в Италии упали на 14,0%.

Франция и Швеция были единственными странами ЕС, в которых в январе не было двузначных цифр.

Во Франции зарегистрировано снижение на 5,8%. В Швеции в январе количество регистраций выросло на 22,5%.

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