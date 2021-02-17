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Tickmill проводит глобальный чемпионат представляющих брокеров
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Tickmill проводит глобальный чемпионат представляющих брокеров

Выиграйте свою долю от более чем 65 000 $ общего призового фонда в нашем новом конкурсе для представляющих брокеров.
​Мы рады сообщить о запуске "Глобального чемпионата ПБ" – одного из самых захватывающих конкурсов, созданных эксклюзивно для наших представляющих брокеров по всему миру. 

Присоединяйтесь прямо сейчас и воспользуйтесь шансом выиграть потрясающие денежные призы из общего призового фонда в более чем 65 000 $, который будет распределен между нашими ПБ в 4-х регионах мира.

Выиграйте свою долю от более чем 65 000 $ общего призового фонда в нашем новом конкурсе для представляющих брокеров.

Привлекайте трейдеров в Tickmill в период с 15 февраля 2021 года по 15 июня 2021 года, накапливайте очки за счет торгового объема ваших клиентов и получайте при этом регулярные комиссии представляющего брокера. Чем больше ваши клиенты торгуют, тем больше очков вы набираете!

Готовы присоединиться к глобальной гонке ПБ-чемпионов? 3 ПБ, которые наберут наибольшее количество очков под конец конкурса, получат следующие призы:

  • I место — 10000 долларов США. 

  • II место — 5000 долларов США.    

  • III место — 2000 долларов США

Все существующие представляющие брокеры автоматически участвуют в конкурсе, в то время как новым ПБ для участия в конкурсе необходимо открыть счет ПБ.

Чего же вы ждете? Подключитесь к нашей выдающейся программе представляющих брокеров, развивайте свою сеть, поднимитесь на вершину таблицы лидеров и получите один из наших удивительных призов!

Источник: Tickmill

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среда 17.02.2021 | 15:27
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