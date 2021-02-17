Tickmill проводит глобальный чемпионат представляющих брокеров

Присоединяйтесь прямо сейчас и воспользуйтесь шансом выиграть потрясающие денежные призы из общего призового фонда в более чем 65 000 $, который будет распределен между нашими ПБ в 4-х регионах мира.

Выиграйте свою долю от более чем 65 000 $ общего призового фонда в нашем новом конкурсе для представляющих брокеров.

Привлекайте трейдеров в Tickmill в период с 15 февраля 2021 года по 15 июня 2021 года, накапливайте очки за счет торгового объема ваших клиентов и получайте при этом регулярные комиссии представляющего брокера. Чем больше ваши клиенты торгуют, тем больше очков вы набираете!

Готовы присоединиться к глобальной гонке ПБ-чемпионов? 3 ПБ, которые наберут наибольшее количество очков под конец конкурса, получат следующие призы:

I место — 10000 долларов США.



II место — 5000 долларов США.



III место — 2000 долларов США

Все существующие представляющие брокеры автоматически участвуют в конкурсе, в то время как новым ПБ для участия в конкурсе необходимо открыть счет ПБ.

Чего же вы ждете? Подключитесь к нашей выдающейся программе представляющих брокеров, развивайте свою сеть, поднимитесь на вершину таблицы лидеров и получите один из наших удивительных призов!

Читайте также: Форекс: ФИНАМ первым в России начал торговать фьючерсом на Ethereum