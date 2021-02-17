Фондовый рынок: Американские индексы завершили торги разнонаправленной динамикой

Индекс Dow поднялся на 64,35 пункта до нового рекордного максимума закрытия 31 522,75, Nasdaq упал на 47,98 пункта до 14 047,50, а S&P 500 снизился на 2,24 пункта до 3932,59.

Ранний рост на фондовых площадках США в значительной степени отражал недавнюю восходящую динамику, которая подтолкнула основные средние показатели к новым рекордным максимумам, несмотря на отсутствие основных катализаторов.

Оптимизм по поводу дополнительных стимулов со стороны Вашингтона помог поддержать рынки, поскольку демократы продолжают продвигаться вперед с предложенным президентом Джо Байденом пакетом помощи в размере 1,9 триллиона долларов.

Признаки того, что кризис коронавируса ослабевает после недавнего всплеска, вызвали покупательский интерес, поскольку страны по всему миру продолжают наращивать вакцинацию населения.

Позитивные настроения появились после падения в прошлую пятницу индекса волатильности рынка CBOE, который закрылся ниже 20 пунктов впервые почти за год.

Снижение индекса волатильности, за которым внимательно следят, говорит о том, что на рынках снизился страх после резкого всплеска реакции на спекулятивную торговлю акциями, такими как GameStop.

Тем не менее покупательский интерес снизился в течение утра, что вынудило некоторых трейдеров нажиться на недавнем укреплении рынков.

Несмотря на слабое закрытие более широких рынков, многие из основных секторов показали заметные движения в течение сессии.

Акции сталелитейных компаний выросли, о чем свидетельствует рост индекса NYSE Arca Steel на 3,1%.

Акции авиакомпаний продемонстрировали уверенный рост в течение дня, в результате чего индекс NYSE Arca Airline Index поднялся на 3%.

Банковские акции резко выросли, чему способствовал скачок доходности казначейских облигаций. Индекс KBW Bank прибавил 3%.

Акции энергетических компаний подорожали. Рост акций энергетических компаний произошел после того, как цена на сырую нефть с поставкой в марте выросла на 0,58 доллара до 60,05 доллара за баррель после того, как низкие температуры в США остановили нефтяные скважины и нефтеперерабатывающие заводы в Техасе.

Индекс NYSE Arca Oil Index, отражающий сильные стороны энергетического сектора, вырос на 2,%, в то время как индекс Philadelphia Oil Service и индекс NYSE Arca Natural Gas подскочили на 2,3% и 2,1% соответственно.

С другой стороны, бумаги биотехнологических компаний упали, в результате чего индекс NYSE Arca Biotechnology снизился на 2,6%.

Значительная слабость наблюдалась среди золотых акций, что привело к падению индекса NYSE Arca Gold Bugs Index на 2,6%.

Распродажа золотых запасов произошла на фоне резкого снижения цен на драгоценный металл: золото с поставкой в апреле упало на 24,20 доллара до 1799 долларов за унцию.

Акции жилищного строительства упали, о чем свидетельствует падение индекса жилищного сектора Филадельфии на 2,5%.

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