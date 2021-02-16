Финансовый рынок: Франция начала скупать российский газ

Данный факт подтверждается заявлением российской газовой компании Газпром, которое было опубликовано в ее Telegram-канале.Экспорт топлива в эту страну с начала 2021 года вырастет почти в 1,5 раза.

Спрос природного газа в европейских странах на фоне морозной зимы продолжает расти, а заполненность европейских подземных хранилищ – сокращаться. Запасы топлива в ПГХ во Франции упали ниже отметки 30%. Согласно информации на 15 февраля, в Германии снизились до 34,17%, в Австрии данный показатель составил 45,28%, в Чехии – до 41,08%, в Польше – до 52,27%.

Ранее сообщалось о том, что Германия в период с 1 по 10 февраля увеличила объемы закупок российского газа почти на 50% по сравнению с тем же периодом 2020 года. В январе 2021 года Газпром отправил за границу рекордные объемы природного газа.

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