Финансовый рынок: Украина вынуждена будет приобретать российскую и белорусскую электроэнергию

Он отметил, что Киев против таких закупок, однако отрицать имеющуюся зависимость от электроэнергии из России и Белоруссии не может. Также он отметил, что для решения проблемы нужно отсоединиться от их энергосистемы и подключиться к европейской.В то же время, он отметил, что на момент покупок электроэнергии все украинские АЭС работали на полную мощность, поскольку другого выхода обеспечить потребителей электроэнергией не было.

Украина начала снова делать закупки электричества в Белоруссии 3 января, а в России – 1 февраля. Также в связи с аномально холодной погодой в стране наблюдается дефицит угля. Запасы угля на ТЭС оказались рекордно низкими за всю украинскую историю. Ранее говорилось, что Украина в течение трех лет планирует подключиться к энергосистеме Европы.

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