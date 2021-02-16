Финансовый рынок: Китай стал главным торговым партнером ЕС

В минувшем году, экспорт из ЕС в Китай вырос на 2,2%Й, а импорт китайских товаров вырос на 5,6%. За тот же период экспорт в США снизился на 8,2%, а импорт американских товаров в Европу снизился на 13,2%. Таким образом, Китай играет существенную роль в европейской экономике.

Китай и Азиатский регион являются единственным регионами в мире, где экономика в мире восстанавливается по так называемому V-образному сценарию. Китай показывает результаты, которые были близкими к уровню, который был до пандемии. Ожидается, что ВВП КНР вырастет на 8,1%. В свою очередь, в Индии прогнозируются еще более высокие темпы роста. Об этом свидетельствуют данные МВФ.

В будущем Европа может укрепить свои связи с Китаем. Для этого уже было подписано новое инвестиционное соглашение.

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