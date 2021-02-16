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Форекс: Экспорт и импорт Голландии снизился в декабре
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Форекс: Экспорт и импорт Голландии снизился в декабре

За весь прошлый год экспорт снизился на 2,2%, а импорт сократился на 2,1%
По данным статистического управления CBS, обнародованным 16 февраля, в декабре экспорт и импорт Голландии сократился впервые за три месяца.

В декабре экспорт товаров Голландии сократился на 0,9% в годовом исчислении после увеличения на 1,1% в прошлом месяце.

Согласно информации агентства, в декабре было экспортировано меньше полезных ископаемых, нефтепродуктов, машин и оборудования.

Декабрьский импорт упал на 1,0% в годовом выражении после увеличения на 1,9% в ноябре.

В четвертом квартале экспорт и импорт в Голландии увеличился на 1,0% и 0,5% соответственно.

За весь прошлый год экспорт снизился на 2,2%, а импорт сократился на 2,1%.

Отдельные исследования управления продемонстрировали, что расходы домашних хозяйств в декабре упали на 11,9% в годовом выражении после сокращения на 6,7% в прошлом месяце. Это было десятое падение подряд.

Последнее сокращение расходов было самым слабым с мая 2020 года, когда они упали на 12,1%.

Расходы на товары длительного пользования сократились впервые за семь месяцев на фоне того, что потребители уменьшили траты на услуги.

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вторник 16.02.2021 | 16:52
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