Форекс: ФИНАМ проводит исследование IPO MEDIROM Healthcare Technologies

Ключевое направление деятельности компании - салоны релаксации, расположенные на территории всей Японии. Компания считает себя ведущим провайдером услуг по релаксации и телесной терапии (bodywork) в стране. MEDIROM располагает 289 салонами, из них 138 управляются напрямую, а 151 – франшизодержателями. Сегмент салонов релаксации принес 98,9% от общей выручки компании в 2019 году и 99,1% выручки за первые 6 месяцев 2020 года. Сегмент цифрового превентивного здравоохранения приносит компании менее 2% выручки. В рамках этого сегмента MEDIROM предоставляет мобильное приложение с информацией о диетах и фитнесе, а также смарт-часы, заряжающиеся от энергии тепла человеческого тела.

Рекреационная сфера оказалась в числе наиболее пострадавших от карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. "Посещение салонов релаксации в условиях распространения опасного вируса стало нецелесообразным для многих японцев, и, хотя культура заботы о здоровье тела и духа в Японии очень развита, из-за неблагоприятных эпидемиологических реалий улучшение ситуации в данном сегменте бизнеса, как мы полагаем, наступит не раньше второго полугодия 2021 года, - отмечают аналитики ГК “ФИНАМ”. - В этой связи вложения в акции MEDIROM на данном этапе представляются нам крайне высокорисковыми".

В рамках IPO 29 декабря на NASDAQ будет размещено 715 000 американских депозитарных акций в диапазоне от $14-16 за акцию. Кроме того, андеррайтеры имеют опцион на покупку дополнительных 107 250 ADS в течение 45 дней с даты проспекта. По средней цене предложения в $15 фирма рассчитывает привлечь около $6,7 млн, или $8,2 млн, если андеррайтеры реализуют свой опцион. Полученную сумму компания планирует направить в оборотные средства и на общекорпоративные цели. Предполагается, что капитализация компании по итогам размещения составит $71 млн.

С полным текстом аналитического исследования "ФИНАМа" и условиями участия в IPO MEDIROM Healthcare Technologies можно ознакомиться на сайте компании.

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