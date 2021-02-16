Фондовый рынок: Европейские индексы завершили торги разнонаправленной динамикой

Настроения подкреплялись падением показателей заражения коронавирусом, успешным внедрением вакцины против Covid-19 во многих странах и возможным ослаблением ограничений изоляции в Англии.
Европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,1% до 419,89 после роста на 1,3% в понедельник до самого высокого уровня с февраля 2020 года.
Французский индекс CAC 40 практически не изменился, немецкий DAX упал на 0,1%, в то время как британский FTSE 100 вырос на 0,2%.
Акции Glencore подорожали на 2,7%. Крупнейший в мире трейдер во второй половине года получил прибыль и восстановил свои дивиденды.
Ценные бумаги горнодобывающей компании BHP выросли. Компания объявила о рекордных промежуточных дивидендах после того, как опубликовала лучшую прибыль в первом полугодии за семь лет.
Акции Anglo American подорожали примерно на 1%, Antofagasta прибавили 0,5%, бумаги нефтяной компании BP Plc поднялись на 1,5%, а Royal Dutch Shell — на 1,3%.
Финансовые активы производителя лекарств AstraZeneca упали на 1%, несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca / Oxford Covid-19 для экстренного использования.Бумаги французского производителя шин Michelin Cie Des Estb немного снизился на торгах. Компания заявила, что рассчитывает обеспечить операционную прибыль сегмента более 2,5 млрд евро при постоянном обменном курсе и структурном свободном денежном потоке около 1 млрд евро в 2021 финансовом году.
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