Фондовый рынок: Европейские индексы завершили торги разнонаправленной динамикой

Настроения подкреплялись падением показателей заражения коронавирусом, успешным внедрением вакцины против Covid-19 во многих странах и возможным ослаблением ограничений изоляции в Англии.

Европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,1% до 419,89 после роста на 1,3% в понедельник до самого высокого уровня с февраля 2020 года.

Французский индекс CAC 40 практически не изменился, немецкий DAX упал на 0,1%, в то время как британский FTSE 100 вырос на 0,2%.

Акции Glencore подорожали на 2,7%. Крупнейший в мире трейдер во второй половине года получил прибыль и восстановил свои дивиденды.

Ценные бумаги горнодобывающей компании BHP выросли. Компания объявила о рекордных промежуточных дивидендах после того, как опубликовала лучшую прибыль в первом полугодии за семь лет.

Акции Anglo American подорожали примерно на 1%, Antofagasta прибавили 0,5%, бумаги нефтяной компании BP Plc поднялись на 1,5%, а Royal Dutch Shell — на 1,3%.

Финансовые активы производителя лекарств AstraZeneca упали на 1%, несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca / Oxford Covid-19 для экстренного использования.

Бумаги французского производителя шин Michelin Cie Des Estb немного снизился на торгах. Компания заявила, что рассчитывает обеспечить операционную прибыль сегмента более 2,5 млрд евро при постоянном обменном курсе и структурном свободном денежном потоке около 1 млрд евро в 2021 финансовом году.

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