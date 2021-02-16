Курс золота: Цены на драгметалл растут на фоне слабого доллара США

Спотовая цена золота выросла на 0,4% до 1824,41 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото в США поднялись до 1823,65 доллара.

Индекс доллара США, который измеряет доллар по отношению к корзине из шести основных валют, удерживался около двухнедельного минимума, поскольку оптимизм по поводу вакцинации поднял британский фунт до почти трехлетнего максимума.

Фунт вырос против основных валют, поскольку инвесторы отреагировали на быстрое развертывание вакцины против Covid-19 и возможное ослабление ограничений в Англии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что его правительство будет "очень осторожным" в ослаблении ограничений.

Премьер-министр планирует обнародовать свою программу постепенного ослабления ограничений 22 февраля.

В минувшие выходные Великобритания достигла важной точки, предложив первые дозы вакцины против Covid-19 15 миллионам человек к середине февраля.

Трейдеры с нетерпением ждут протокола январского заседания Федеральной резервной системы США, который должен быть опубликован в среду, чтобы получить более подробное представление о дебатах в FOMC по сужению программы покупки активов.

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