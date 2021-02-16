Курс нефти: Стоимость WTI растет на фоне непогоды в США

Потенциал роста был ограничен после того, как норвежские работодатели нефтяной отрасли заключили сделку по заработной плате с Профсоюзом Safe.

Нефть эталонной марки Brent снизилась на 0,1% до 63,24 долл/барр., после того, как достигла максимума с января 2020 года на предыдущей сессии на фоне признаков нехватки предложения и оптимизма в отношении восстановления экономики.

Фьючерсы на нефть марки WTI поднялись в цене на 0,7% до 59,88 долл/барр. Рынки США были закрыты в понедельник в связи с Днем президентов.

В понедельник из-за сильного холода в Соединенных Штатах было остановлено бурение нефтяных скважин и работа нефтеперерабатывающих заводов Техаса, а также были введены ограничения на деятельность операторов газопровода и сырой нефти, в результате чего почти 5 миллионов человек остались без электроэнергии.

Президент Джо Байден одобрил объявление о чрезвычайной ситуации в Техасе, крупнейшем штате по добыче нефти в США, который производит около 4,6 миллиона баррелей нефти в сутки и имеет 31 нефтеперерабатывающий завод.

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