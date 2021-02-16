Фондовый рынок: Азиатские индексы завершили торги в зеленой зоне

Японский рынок акций завершил торги в зеленой зоне на фоне ослабления иены и значительного роста некоторых сторонников оптимизма относительно перспектив мировой экономики. По словам управляющего Банка Японии Харухико Курода, недавнее ралли цен на акции отражает оптимизм рынка в отношении перспектив мировой экономики.

Индекс Nikkei вырос на 383,60 пункта до 30 467,75 пункта. Более широкий индекс Topix закрылся ростом на 0,57% до 1 965,08.

Акции SoftBank Group выросли на 4,2%, производителя полупроводников Screen Holdings — на 6,9%, а металлургической компании Sumitomo Metal Mining — на 5,1%.

Австралийский рынок акций заметно вырос, достигнув 11-месячного максимума, поскольку горнодобывающий гигант BHP наградил акционеров самыми большими дивидендами в своей истории, а National Australia Bank сообщил о росте квартальной прибыли по сравнению с предыдущими двумя кварталами.

Контрольный индекс S & P / ASX 200 поднялся на 48,40 пункта до 6 917,30, а более широкий индекс All Ordinaries вырос на 39,60 пункта до 7 189,30.

Акции BHP Group подскочили на 2,7% после того, как крупнейшая в мире горнодобывающая компания сообщила о 16% росте своей базовой полугодовой прибыли. Акции конкурента Rio Tinto выросли на 3%, а акции South32 — на 1,5% на фоне роста цен на сырье.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum, Santos и Origin Energy, взлетели на 2-4% после того, как цены на нефть достигли 13-месячного максимума из-за опасений по поводу напряженности на Ближнем Востоке.

Акции National Australia Bank прибавили 1,1%. Второй по величине кредитор страны заявил, что его денежная прибыль в первом квартале не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Рынок акций Южной Кореи закрылся ростом третий день подряд, так как иностранные инвесторы продолжили покупательскую серию в надежде на более быстрое восстановление экономики. Индекс Kospi вырос на 16,25 пункта до 3 163,25 пункта. Бумаги оператора интернет-порталов Naver прибавили 2,2%, а его конкурента Kakao выросли на 2,4%.

Новозеландский рынок акций восстановился после пятидневного спада, при этом эталонный индекс NZX-50 вырос на 100,16 пункта до 12 610,72. Акции Meridian подорожали на 2,8%, Mercury NZ — на 3,1%, а Contact Energy упали на 2,1%.

Рынки на Тайване и в Китае были закрыты в связи с лунными новогодними праздниками.

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