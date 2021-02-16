Форекс: ФИНАМ информирует о графике работы в праздничные дни

20 февраля – рабочий день по производственному календарю. Торги на Московской и Санкт-Петербургской биржах будут проводиться в обычном режиме.

22 февраля – подразделения центрального офиса будут работать в сокращенном режиме, с 10:00 до 19:00. Дополнительный офис "Кутузовский" также будет обслуживать клиентов в дежурном режиме, остальные допофисы будут закрыты. Торги на Московской и Санкт-Петербургской биржах будут проводиться в обычном режиме.

23 февраля, 8 марта – выходной день. Будут работать только подразделения, сопровождающие торги иностранными ценными бумагами. Торги на Санкт-Петербургской бирже проводятся в обычном режиме, торги на Московской бирже не проводятся.

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