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Форекс: Во Франции сократился уровень безработицы
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Форекс: Во Франции сократился уровень безработицы

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет снизился до 18,4%
В четвертом квартале уровень безработицы во Франции снизился, поскольку количество людей, ищущих работу, сократилось на фоне новых ограничений, введенных для сдерживания пандемии коронавируса, согласно данным, опубликованным во вторник статистическим бюро Insee.

Уровень безработицы в четвертом квартале по МОТ упал до 8% с 9,1% в третьем квартале. Прогнозировалось, что безработица снизится до 9%.

В то же время уровень безработицы в метрополии Франции составил 7,7%, по сравнению с 8,9% в прошлом квартале.

Сокращение уровня безработицы произошло в первую очередь из-за увеличения уровня занятости, который продолжает восстанавливаться, сообщает Insee.

"Снижение безработицы было частично «призрачным», так как значительное количество людей перешло в режим бездействия и неспособно вести активный поиск работы в условиях карантина", — сказали в статистическом управлении.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет снизился до 18,4% с 22,0% в прошлом квартале.

Уровень занятости вырос на 0,6 пункта до 65,6% в четвертом квартале после аналогичного роста в третьем квартале.

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вторник 16.02.2021 | 10:06
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