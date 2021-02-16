Форекс: Во Франции сократился уровень безработицы

Уровень безработицы в четвертом квартале по МОТ упал до 8% с 9,1% в третьем квартале. Прогнозировалось, что безработица снизится до 9%.

В то же время уровень безработицы в метрополии Франции составил 7,7%, по сравнению с 8,9% в прошлом квартале.

Сокращение уровня безработицы произошло в первую очередь из-за увеличения уровня занятости, который продолжает восстанавливаться, сообщает Insee.

"Снижение безработицы было частично «призрачным», так как значительное количество людей перешло в режим бездействия и неспособно вести активный поиск работы в условиях карантина", — сказали в статистическом управлении.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет снизился до 18,4% с 22,0% в прошлом квартале.

Уровень занятости вырос на 0,6 пункта до 65,6% в четвертом квартале после аналогичного роста в третьем квартале.

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