Финансовый рынок: В Техасе массово останавливаются нефтеперерабатывающие заводы

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в Северной Америке закрылись в понедельник из-за арктических условий, которые привели к отключению электричества и воды в Техасе. По словам эксперта Energy Aspect Ltd., из-за рекордного холода было остановлено более 3 миллионов баррелей суточных нефтеперерабатывающих мощностей.

Отключение означает сокращение поставок и повышение цен на все. Больше всего пострадают города, которые зависят от поставок энергоресурсов с Мексиканского залива США. Сильные морозы негативно отразятся на поставках нефти по трубопроводам, под угрозой холода находится все Восточное побережье страны.

Фьючерсы на бензин выросли на 3,5% до 1,75 долл/галлон на Нью-Йоркской товарной бирже в понедельник, поскольку трейдеры наблюдали за развитием событий в Техасе.

Motiva Enterprises LLC, принадлежащая Saudi Aramco, прекращает работу на своем крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе в Порт-Артуре, штат Техас, согласно электронному письму от компании. Завод Marathon Petroleum Corp. в Галвестон-Бэй к югу от Хьюстона был закрыт из-за похолодания, Reuters Exxon Mobil Corp. закрыла свой крупный нефтеперерабатывающий завод в Бейтауне недалеко от Хьюстона, а также некоторые предприятия в городе Бомонт в 112 км к востоку, сообщила пресс-секретарь Сара Нордин. Помимо холода, закрытие Бомонта было вызвано нехваткой природного газа. Total SE резко снизила переработку нефти до минимального уровня и закрыла главную нефтеперерабатывающую установку на своем заводе в Порт-Артуре, штат Техас, заявил источник, знакомый с производством. По его словам, из-за снижения температуры нефтеперерабатывающий завод, вероятно, полностью закроется в течение нескольких часов.

Нефтепроводы, генераторы электроэнергии и ветряные электростанции были парализованы из-за экстремальных погодных условий в главном штате США по добыче нефти. Согласно Energy Aspect, мощности НПЗ сокращаются более быстрыми темпами, чем сокращается добыча нефти из-за арктической погоды.

"Сбои в операциях по переработке нефти могут быть продлены, если холод повредит какое-либо оборудование или если перебои в подаче электроэнергии в Техас не будут устранены быстро", — написал эксперт Energy Aspect в записке для клиентов.

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