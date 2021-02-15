Финансовый рынок: Рекордные холода стали причиной спада добычи нефти в США

Пермский бассейн в Техасе является центром добычи сланцевой нефти в США. Температура воздуха там снизилась до отметки в минус 18 градусов, что стало рекордом с 1989 года. По словам аналитиков, американское производство понесло значительные потери.

Они во многом связаны с закрытием скважин, нарушением работы общественного транспорта и отключением электроэнергии. Ввиду экстремально холодной погоды уже произошли поломки оборудования в некоторых газоперерабатывающих заводах в Оклахоме.Также холода стали причиной роста спроса на топливо, из-за чего нефтяные котировки выросли в на два процента, что стало рекордом для данного сорта нефти с января минувшего года.

Ранее говорилось о том, что холодный фронт является причиной опустошения хранилищ газа в Европе, заполненность которых составляет 42,65%, что почти на 5% ниже среднего показателя за последние пять лет.

Читайте также: Финансовый рынок: Белоруссия хочет наказать страны Прибалтики с помощью России