Финансовый рынок: Газпром увеличит транзит топлива через Украину

По словам российского газового гиганта, уже забронированы мощности украинской газотранспортной системы в размере 40 млрд кубометров на весь 2021 год. В пересчете на сутки это составляет 110 млн кубометров.

В этом месяце Россия дополнительно забронировала 14,2 млн кубометров и столько же мощностей на март.

В период с 1 по 13 февраля Россия осуществляла прокачку через украинскую территорию в среднем около 119,1 млн кубометров газа в сутки. Минимальный объем прокачки за день составил 115,4 млн кубометров, а максимальный – 121 миллион. В январе показатель прокачки за сутки был в среднем 124,5 млн кубометров, а в аналогичный период прошлого года он составил 182,6 млн кубометров.В целом, за минувший год транзит российского газа через украинскую территорию снизился на 38% и достиг своего минимума.

Читайте также: Финансовый рынок: Германия заступилась за Северный поток-2 перед Францией