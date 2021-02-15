Фондовый рынок: Стоимость платины выросла

"Более жесткие правила по загрязнению окружающей среды, требующие от производителей автомобилей использовать больше платины в каталитических нейтрализаторах, поддерживают цены", — сказала Маргарет Янг, стратег DailyFX.

"С ноября 2020 года платина в значительной степени опережает золото, поскольку надежды на рефляцию и прогнозируемое восстановление мировых продаж автомобилей улучшают перспективы спроса на белый металл", — добавила Маргарет.

Джонсон Матти в своем отчете на прошлой неделе сообщил, что после закрытия нескольких рудников из-за Covid-19 в Южной Африке дефицит рынка платины увеличился до 400000 унций в 2020 году.

Фьючерсы на платину выросли на 4,4% до 1314,40 доллара за унцию. Спотовая стоимость платины выросла на 4% до 1 306,22 доллара за унцию, самого высокого уровня с сентября 2014 года.

Стоимость отчасти будут зависеть от того, останется ли благоприятным инвестиционный спрос — со стороны тех, кто ожидает наверстать упущенное в пользу золота и палладия.

"Платина привлекла внимание финансовых инвесторов", — сказал Кирилл Чуйко, стратег BCS Global Markets. "Сейчас она набирает обороты из-за спекулятивного спроса".

Золото упало, поскольку инвесторы оценили снижение темпов распространения коронавирусной инфекции, а также программы иммунизации во всем мире и их влияние на экономический рост. Рынки США закрыты на День президентов, в то время как биржи в Китае, Гонконге и Тайване закрыты на фоне празднования Нового года по Лунному календарю.

Драгоценный металл упал примерно на 4% в этом году на фоне более высокой доходности казначейских облигаций, что снижает привлекательность слитков, поскольку они не приносят процентов. Тем не менее, актив-убежище получил поддержку благодаря ставкам на то, что дополнительные стимулы будут носить инфляционный характер и что восстановление после пандемии будет давить на доллар США.

Спотовая цена золота снизилась на 0,2% до 1821,44 доллара за унцию. Подорожали серебро и палладий.

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