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Финансовый рынок: Россия рискует стать углеводородным оффшором
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Финансовый рынок: Россия рискует стать углеводородным оффшором

На фоне стремительно меняющегося мира очень много времени тратится на споры
​Текущая климатическая проблема, которая стоит перед многими государствами, может привести к отказам от российских нефти и газа.

Об этом рассказал советник российского президента по климату Р. Эдельгериев.

Он уверен, что на фоне стремительно меняющегося мира очень много времени тратится на споры. По словам Эдельгериева, многие эксперты предсказывают такое развитие событий и предупреждают о том, что следует уделять климатической повестке больше внимания.

Также советник напомнил, что некоторые ожидали того, что Парижское соглашение может быть разорвано вместе с отказом от него США и игнорированием со стороны Китая.  В то же время. В прошлом году события развивались абсолютно наоборот.

Ввиду неготовности системы мониторинга выбросов в России, страна рискует стать углеводородным оффшором.  Это означает, что  РФ рискует стать тем государством, которое будет брать выбросы и вредное производство на себя. Это чревато отставанием российской экономики от других государств.

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понедельник 15.02.2021 | 16:03
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