Финансовый рынок: Россия возобновила строительство Северного потока-2

Данное судно начло укладку труб в водах Дании 6 февраля, однако на следующий день остановило работы ввиду сильного волнения на море. До этого периода удалось уложить лишь несколько сотен метров трубы.

Ожидается, что строительство обеих веток газопровода завершится до конца апреля. После этого остается лишь завершить часть маршрута в водах Германии. В настоящее время швейцарская компания Allseas уложила более 2,3 тысячи километров из 2,46 тысячи.

Проблемой также является сертификация газопровода. Также некоторые компании отказались от сотрудничества ввиду американских санкций. Власти России надеются на успешные переговоры Германии с администрацией США касательно дальнейшей судьбы газопровода. Итог данных переговоров сложно предсказать, но вероятным исходом называют принятие варианта, предложенного Берлином. Это касается строительства терминалов для приема американского СПГ.

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