Курс золота: Цены на драгметалл падают

Спотовая стоимость золота снизилась на 0,4% до 1817,28 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США упали на 0,3% до 1 817,05 доллара.

Доллар США достиг двухнедельных минимумов, поскольку рынки акций в Азии и Европе выросли на фоне оптимизма, что успешное внедрение вакцины против коронавируса во всем мире поможет ускорить восстановление экономики в этом году.

По заявлению администрации президента, глава Белого дома Джо Байден выступит в пятницу на виртуальной встрече крупнейших мировых государств, чтобы обговорить пандемию коронавируса и глобальное распространение вакцинации.

Джо Байден будет настаивать на важности мировой координации производства, распределения и поставок вакцин.

После того, как бывший президент Дональд Трамп выиграл свой судебный процесс по делу об импичменте в Сенате, законодатели США, сосредоточатся на рассмотрении пакета стимулирующих мер для экономики США.

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