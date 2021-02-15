Курс нефти: Brent подорожала на 1,3%

Цена нефти сорта Brent с поставкой в апреле поднялась на 1,3% до 63,25 долл/барр. Нефть сорта WTI подорожала на 1,8% до 60,55 долл/барр.

По данным Белого дома, президент Соединенных Штатов Джо Байден выступит на онлайн-встрече крупнейших держав мира в пятницу, чтобы обсудить пандемию коронавируса и глобальное распространение вакцинации.

Он подчеркнет необходимость глобальной координации производства, распределения и поставок вакцин.

После того, как бывший президент Дональд Трамп выиграл свой второй судебный процесс по делу об импичменте в Сенате, законодатели США, вероятно, сосредоточатся на принятии пакета действующего главы Белого дома Джо Байдена по стимулированию экономики страны.

Согласно сообщениям, пакет на 1,9 триллиона долларов могут пересмотреть в сторону снижения, но окончательные цифры еще не известны.

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