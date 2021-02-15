​Blockchain & Bitcoin Conference Moscow возвращается!

Курс биткоина бьет рекорды, мировое сообщество активно обсуждает развитие токенизации, а в России вступил в силу закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. В новых условиях актуализируются вопросы: как заработать на восходящем тренде электронных денег и какое будущее ждет рынок криптовалют?

Чтобы обсудить эти и другие темы, 6 апреля компания Smile-Expo проведет девятую Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2021! Событие посвящено перспективам заработка на криптовалюте и особенностям регулирования оборота цифровых активов. Мероприятие объединит первоклассных специалистов отрасли: финансовых аналитиков, экономистов, юристов, представителей технологических компаний, разработчиков инновационных платформ и других.

Программа мероприятия

Ивенты под брендом Blockchain & Bitcoin Conference проводятся в Москве с 2014 года. За это время они успели привлечь тысячи гостей. Традиционно на отраслевых мероприятиях собираются ведущие представители индустрии. Девятая конференция порадует посетителей еще более насыщенной программой и максимально полезными тематическими блоками.

Среди тем, которые рассмотрят на конференции:

• NFT как новый класс цифровых активов: особенности невзаимозаменяемых токенов.

• Возможности майнинга: как добывать криптовалюту и получать прибыль?

• Криптотрейдинг как способ заработка: специфика и эффективные стратегии.

• Законодательное регулирование криптовалют: как изменится рынок в 2021 году.

На ивенте обустроят демозону, где нишевые компании покажут свои лучшие решения. Представители экспонентов с радостью ответят на все вопросы гостей и детально расскажут о выгодах возможного сотрудничества.

Кому будет полезно посетить мероприятие?

• собственникам бизнеса.

• стартаперам.

• IT-специалистам.

• инвесторам.

• правовым консультантам.

• финансистам.

• майнерам.

• всем, кому интересна сфера криптовалют и блокчейна.

Встречайте первых спикеров Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2021

Леонид Бугаев – бизнес-ментор, специалист в сфере нетворкинга и онлайн-маркетинга. Вице-президент по коммуникациям в компании Chatex. Предоставляет личные и корпоративные консультации в компаниях Microsoft, Toyota, «Газпром нефть», «Билайн», МТС, «МегаЛабс» и др. Автор книг и методики «Мобильность для бизнеса».

Спикер раскроет тему «Как создаются децентрализованные системы. Становление Web 3.0».

Дарья Баркова – сооснователь и руководитель отдела кадров в IT-центре Unicorn Search. Более 7 лет работает в сфере подбора персонала. Закрывает позиции fintech-, blockchain-, gamedev-разработчиков и помогает компаниям привлечь в команду настоящих звезд IT-индустрии.

Тема выступления Дарьи: «Поиск кадров для блокчейн-разработки: проблемы, лучшие практики».

В рамках Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2021 состоится панельная дискуссия на тему «Правовые последствия закона о цифровых финансовых активах». Знакомьтесь с ее участниками:

• Андрей Тугарин – эксперт в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, патентный поверенный РФ. Партнер и директор компании GMT Legal, которая занимается юридическим сопровождением криптопроектов. Состоит в Международной ассоциации торговых марок (INTA) и Федерации патентных поверенных (FICPI).

• Янина Петровская – юрист, советник адвокатского бюро RLP Lawyers Liechtenstein. Предоставляет услуги по правовому сопровождению блокчейн-проектов. Выступает членом Capital Market and Technology Association, которая определяет стандарты токенизации активов. Янина проводит лекции в рамках программы дополнительного образования Blockchain Lawyers (BCL).

• Саркис Дарбинян – адвокат в области киберправа, партнер юридической фирмы Digital Rights Center и компании «Лаборатория цифровых прав». Сооснователь общественной организации «РосКомСвобода». Спикер состоит в рабочей группе «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ.

• Мария Аграновская – специалист в сфере регулирования цифровой валюты, адвокат. Управляющий партнер, руководитель практики «Финтех, блокчейн и криптовалюты» в Московской коллегии адвокатов «ГРАД». Обладает экспертизой в правовых аспектах создания инвестиционных механизмов и фондов, трастов, холдингов, реструктуризации активов.

Гости конференции получат возможность найти инвесторов или партнеров для бизнеса, а также обменяться опытом и знаниями. Присоединяйтесь!

Организатором Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2021 выступает международная компания Smile-Expo, которая уже 15 лет занимается проведением бизнес-ивентов в области инноваций.

Билеты на мероприятие уже в продаже! Регистрируйтесь на официальном сайте конференции, чтобы посетить знаковое событие мира криптовалют и блокчейна!

Используйте промокод BBC20_PR, чтобы получить 20%-ю скидку на билеты категории «Conference».

Программа и регистрация – moscow.bc.events.

Читайте также: Брокер Finmax рассказал о бонусных вознаграждениях